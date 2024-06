Kommentar

Gersthofen und Adelsried dürfen nicht alleine im Regen stehen

Die neue Trasse auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm wird voraussichtlich nahe an Hirblingen und Adelsried vorbeigehen.

Plus Die favorisierte Trassenvariante für die Bahnstrecke Augsburg-Ulm trifft im Landkreis Augsburg Hirblingen und Adelsried. Dabei sind die Menschen dort schon Lärm ausgesetzt.

Von Regine Kahl

Mit dem Lärm der Autobahn müssen im Landkreis Augsburg viele Menschen leben, die in einem Ort nahe der A8 wohnen. Der gute Verkehrsanschluss hat seinen Preis. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von Gersthofen sind Verkehrslärm gleich noch in doppelter Weise ausgesetzt: Ein Rauschen von der B2 und der Autobahn begleitet das Leben und die Nacht. In den Ortsteilen Edenbergen und Hirblingen ist die Autobahn besonders stark zu hören. Ausgerechnet die vom Autoverkehr belasteten Menschen bekommen jetzt zusätzlich eine Bahntrasse "vor die Nase", diese schlechte Nachricht müssen auch die Bewohner von Adelsried erst einmal verkraften.

Wirksame Lösungen für Lärmschutz sind nötig

Es war von Beginn der Debatte über die mögliche Trassenvariante auf der Strecke Augsburg-Ulm klar, dass es manche Gemeinden mehr und andere weniger treffen wird. Eine freischwebende Lösung ohne Auswirkungen ist schließlich nicht möglich. Bei allem Jubel darüber, dass "nur" zwei Gemeinden, nämlich Gersthofen und Adelsried, stark betroffen sind, dürfen die in diesen Orten lebenden Menschen nicht vergessen werden. Die politisch Verantwortlichen in der Region, die den Zusammenhalt bei der Bahn-Debatte immer betonen, müssen sich gemeinsam für einen wirksamen Lärmschutz einsetzen. Vielleicht sind sogar Lösungen möglich, die gleichzeitig den Autobahnlärm mindern. Die Kosten dafür können bei einem Milliarden-Projekt wie diesem nun wirklich nicht zu viel sein. Gersthofen und Adelsried dürfen nicht alleine im Regen stehen gelassen werden.

