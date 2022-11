Gersthofens Verkehrsprobleme sind noch lange nicht gelöst

Plus Das "grüne Herz" in der Mitte Gersthofens mit einer gesperrten Bahnhofstraße kann funktionieren. Davon gehen die Verkehrsgutachter aus. Doch es bleibt spannend.

Wo fahren die Autos, wenn die Bahnhofstraße im Gersthofer Zentrum für ein "grünes Herz" gesperrt wird? Mit der Antwort auf diese Frage steht und fällt die Vision von einem großen mit vielen Pflanzen bewachsenen Stadtpark von der Stadthalle bis zur Nordseite der Potenzialfläche im Gersthofer Loch. Das neue Mobilitätskonzept, das erst in einem kleinen Ausschnitt vorgestellt wurde, geht davon aus, dass es zu keinem wirklich problematischen "Schleichverkehr" durch die benachbarten Wohnstraßen kommt. Vielmehr sehen die Planer in Zukunft mehr Autos auf der Thyssenstraße im Norden und der Schubertstraße im Süden. Es trifft zu, dass diese Straßen sehr breit sind und den Verkehr gut aufnehmen können.