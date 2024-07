Kom Schwimmenlernen

Die Kulturtechnik des Schwimmens kann Leben retten, das dürfte allen Eltern klar sein. Fast schon verzweifelt versuchen in diesen Jahren viele Mütter und Väter, für ihre Kinder einen Platz in einem Schwimmkurs zu buchen. Dabei ist das Problem inzwischen nicht mehr unbedingt, dass es zu wenig Kursleiter und Kursleiterinnen gibt. Die Not fängt schon viel früher an: Es gibt nicht mehr genügend Hallenbäder. Auch im Süden des Landkreises Augsburg sind in den vergangenen Jahren einige weggefallen.

Dass es deshalb jetzt viele neue Ideen gibt, Kindern das Schwimmen beizubringen, ist eine gute Sache. Ob im See, im Freibad oder zu Not auch in einem kleinen Pool, erste Schwimmversuche können an vielen Stellen gemacht werden. Woran nicht gespart werden sollte, ist hingegen