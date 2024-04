Liegt die Lösung in einem größeren Nahverkehrsverbund?

Plus Der AVV sucht nach einem Konzept, das trotz höherer Kosten und Fahrermangel mehr Komfort bei den Verbindungen bietet. In Landsberg hat man eine Lösung gefunden.

Kostendruck und ein Mangel an Fahrerinnen und Fahrern – diese beiden Varianten bestimmen aktuell sämtliche Planungen im öffentlichen Nahverkehr. Kein Wunder, dass im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) nach neuen Konzepten gesucht wird, wie ein Höchstmaß an Verbindungen mit einem minimalen Einsatz von Bussen und Personal erreicht werden kann. So ist auch die extrem lange Buslinie 704 von Gessertshausen bis nach Schwabmünchen entstanden. Eine Strecke, die in der Realität so sicher kaum jemand fährt.

Wenn das neue Konzept aus Haupt- und Nebenlinien sowie dem Rufbussystem AktiVVo, wie im südlichen Landkreis installiert, funktionieren würde, könnte es sehr wohl beispielgebend für einen effektiveren Einsatz der Mittel im gesamten Landkreis werden. Doch danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Dennoch bleibt das Problem, das dahintersteckt: Der gesamte Nahverkehr könnte mittelfristig zu teuer für den Landkreis oder die Region Augsburg werden.

