Rückblick: 2021 hatte mehr als nur ein Thema zu bieten für das Augsburger Land

Es stimmt schon, das Virus hat praktisch alles verändert. Lockdown, Kontaktbeschränkung, Feierverbot - kaum ein Lebensbereich ist seit der Pandemie nicht auf den Kopf gestellt worden. Schnell kommt da der Vorwurf auf: "Ihr habt doch nur noch ein Thema, über das berichtet wird". Doch blickt man auf das Jahr zurück, muss gesagt werden: Es gibt weitaus mehr Themen als Corona, die unsere Redaktion und unsere Leser bewegen.