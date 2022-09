Wahl in Gessertshausen: Mehr als ein Achtungserfolg für Herausforderer

Plus Mögeles Geschichte im Rathaus ist eine erfolgreiche - nach einem einst schwierigen Start. 40 Prozent für seinen Herausforderer mahnen den Bürgermeister jedoch, weiter zu kooperieren.

Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht: Nach seiner überraschenden Wahl 2016 lief es in den ersten Monaten und auch Jahren nicht besonders rund für den damals neuen Bürgermeister Jürgen Mögele. Damals schien es, als bereuten es die Gessertshauser schon, ihn gewählt zu haben. Doch dann kam die Wende. Um die Person Jürgen Mögele wurde es ruhiger. Gleichzeitig gelang es ihm, die Arbeit im Gemeinderat zu versachlichen und zu verstetigen. Das gilt auch für das Team im Rathaus.