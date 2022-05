Wenn in den Amtsstuben der Motor ins Stottern gerät

Plus Über Jahrzehnte war die deutsche Bürokratie weltweit berühmt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit. Dass dies nicht mehr so ist, ist ein Schock für die Bürger.

"German Gründlichkeit" heißt ein international gebräuchlicher Begriff, der Anerkennung ausdrückt. Mit ihren effizienten, zuverlässigen Abläufen hat sich die deutsche Bürokratie (das bedeutet: Herrschaft der Verwaltung) einen guten Ruf erworben. Umso schockierender für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, wenn der bisher als verlässlich bekannte Verwaltungsmotor gehörig ins Stottern gerät.