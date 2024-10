Windkraft muss möglich gemacht werden

Noch immer hat es die Windkraft schwer in Bayern. Wo in Norddeutschland, zugegebenermaßen in optisch oft ohnehin wenig ansprechender, flacher Landschaft, seit Jahrzehnten dutzende oder hunderte Windräder stehen, sprechen sich im Süden der Republik weiterhin eine Reihe von Menschen gegen die Nutzung von Windkraft aus. Ihre Argumente sind dabei seit vielen Jahren: Windräder sind zu laut sowie eine Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt.

Dabei haben sich Windräder stark verändert. Freilich stehen sie immer noch weithin sichtbar in der Landschaft, doch sie produzieren viel mehr grünen Strom als noch vor einigen Jahren, sie sind leiser geworden und moderne Technologien sollen vor allem Vögel schützen. Auf der anderen Seite ist klar, dass Energie, die auf herkömmliche Weise erzeugt wird, ein Auslaufmodell ist. Das Verbrennen fossiler Rohstoffe wird es in ganz Europa spätestens in einigen Jahrzehnten nicht mehr geben.

Die Diskussion sollte sich deshalb in eine andere Richtung verschieben: Nicht mehr das Verhindern von Windrädern muss im Mittelpunkt stehen, sondern das Ermöglichen. Und das geht am besten mit einem großen Konsens aller Betroffenen und mit dem Gefühl, dabei zu sein und nicht übervorteilt zu werden. Auch deshalb sind Modelle der Bürgerbeteiligung eine gute Idee.