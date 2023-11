Zwei Städte, ein Verkehrs-Problem

Der Verkehr führt Stadtplanung an ihre Grenzen. Es ist endlich Zeit, über große Lösungen nachzudenken.

Das ist bitter für die Entwicklung der Stadt Neusäß: Seit Jahren geht es um die Umwandlung des völlig veralteten Gewerbegebiets Alt-Neusäß in eine Nutzung, die für Modernität und Entlastung sorgen soll. Nun scheint es, als seien es gerade diese guten Ideen, die zum Kollaps führen, wenn das Gebiet nicht verkleinert wird.

Zwar wird es in diesem Fall am Ende eine Lösung geben. Doch die geht auf Kosten der Entwicklung, die die Stadt eigentlich nehmen wollte. Eine geringere Dichte im Gewerbegebiet bedeutet zudem weniger Erlöse für die Eigentümer und in der Folge weniger Einnahmen für die Stadt.

Auch Gersthofen muss sich mit fast identischen Problemen auseinandersetzen. Entwicklung scheint an ihre Grenzen zu stoßen, Grund ist der von uns verursachte Verkehr. Politischer Mut und Weitsicht sind jetzt gefragt, auch an große, heute noch unbeliebte Lösungen zu denken und sie in die Wege zu leiten. Die Mobilitätswende ist vielleicht verschoben. Doch ohne sie gibt es keine Zukunft in den Städten.

