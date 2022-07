75-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Ein 75-Jähriger zieht sich bei einem Radunfall beim Adelsrieder Ortsteil Kruichen Schürfwunden am ganzen Körper zu, berichtet die Polizei.

Ein 75-Jähriger ist nach einem Unfall mit seinem Fahrrad bei Adelsried verletzt. Laut Polizei zog er sich Schürfwunden am ganzen Körper zu. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Weldenbahnradweg unterwegs. Bei Kruichen wollte er die Bahnstraße überqueren - und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 52-Jährigen. Der ältere Herr trug laut Polizei keinen Helm. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Rad und am Auto liegt laut Polizei bei etwa 1100 Euro. (kinp)