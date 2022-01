Kühlenthal

18:00 Uhr

Diese Schweine aus Kühlenthal futtern liebend gerne Petersilie

Plus Unter dem Namen "Kühlenthaler Kräuterschweine“ starten Michaela Funk und Dominik Foag mit der Direktvermarktung. Die kräuterreiche Fütterung der Tiere bewirkt viel.

Von Steffi Brand

Die Zeiten, in denen Schweine hauptsächlich mit Küchenabfällen oder Speiseresten gefüttert werden, sind in Kühlenthal schon lange vorbei. Denn hier werden sogenannte "Kräuterschweine" im Selbstbedienungsladen direkt auf dem Hof vermarktet. Kommt in den Futtertrog etwa nur Schnittlauch, Petersilie und Dill? Mitnichten, erklären Dominik Foag und Michaela Funk und schmunzeln. Allerdings hat die Geschichte der Kühlenthaler Kräuterschweine durchaus in einem Kräutergarten begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .