Junger Mann fährt nach Streit ohne Führerschein los

Etliche Anzeigen kassierte ein 23-Jähriger, nachdem er am Samstag gegen 1.30 Uhr in Kühlenthal von der Polizei kontrolliert wurde. Denn die Beamten stellten gleich mehrere Verstöße fest. Dem Bericht der Polizei zufolge hatte der junge Mann zunächst Streit mit einer Bekannten. Dann setzte er sich in das Auto der Frau und fuhr los. Nachdem er eine Streife der Polizei gesehen hatte, versuchte der 23-Jährige zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann allerdings stellen. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Außerdem soll ein Drogentest auf Cannabis angeschlagen haben. (kinp)