Abstimmung: Soll das Kutzenhauser Freibad Salverabad heißen?

Plus Das Kutzenhauser Freibad soll einen Namen bekommen. Der Bürgermeister favorisiert seinen Vorschlag, der auf ein Burgfräulein zurückgeht. Besucher können jetzt abstimmen.

Die Badesaison läuft in Kutzenhausen auf Hochtouren. Doch das Freibad hat noch keinen Namen. Das soll sich nun ändern. Die Badegäste selbst können darüber abstimmen. Bürgermeister Andreas Weißenbrunner bevorzugt seinen eigenen Vorschlag. Das Meinungsbild unter den Badegästen ist gemischt.