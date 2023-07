Technischer Defekt: Ballenpresse gerät in Kutzenhausen in Brand

Feuerwehreinsatz mit 50 Einsatzkräften am Freitagnachmittag im Kutzenhausener Ortsteil Buch. Hoher Sachschaden von 45.000 Euro.

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten am Freitagnachmittag im Kutzenhausener Ortsteil Buch bemerkte der Landwirt gegen 15.15 Uhr Rauchentwicklung an der Ballenpresse, die an seinen Traktor angekoppelt war. Laut Polizeibericht handelte der 33-Jährige reaktionsschnell, indem er den Traktor unverzüglich auf einen Feldweg fuhr und die Ballenpresse entkoppelte. Auf dem Feldweg fing die Presse dann Feuer. Die angerückten Feuerwehren aus Buch, Agawang, Gessertshausen und Kutzenhausen mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften mussten den Brand löschen.

Der Sachschaden beträgt 45.000 Euro

Bei dem Brand, der vermutlich durch einen technischen Defekt an der Ballenpresse ausgelöst wurde, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 45000 Euro. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. (dav)

