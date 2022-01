Dunstabzugshaube fängt in Kutzenhausen Feuer

Während auf dem Herd Speisen aufgewärmt werden, entzündet sich in Kutzenhausen eine Dunstabzugshaube. Drei Feuerwehren löschen den Brand.

Eine 68-Jährige wollte sich am Sonntagnachmittag auf ihrem Herd nur etwas zu essen zubereiten. Als die Frau kurz die Küche in einem Mehrfamilienhaus in Kutzenhausen verlassen hat, entzündete sich laut Polizei die Dunstabzugshaube. Alle Bewohner mussten das Anwesen verlassen.

Bei dem Brand in Kutzenhausen wurde niemand verletzt

Die Feuerwehren Agawang, Diedorf und Rommelsried löschten den Brand. Niemand wurde verletzt, der Sachschaden liegt bei 5000 Euro. Ursache war laut Polizei wohl ein technischer Defekt. Nachdem alles gelöscht war, konnten die Bewohner zurück ins Haus. (mjk)

