Erneuter Diebstahl aus einem Auto in Kutzenhausen

In Kutzenhausen wird der Polizei ein weiterer Diebstahl aus einem Auto gemeldet und ein verschwundenes E-Bike taucht wieder auf. Verübt wurden die Taten offenbar von derselben Person.

Dem mutmaßlichen Täter, der für zahlreiche Diebstähle aus aufgebrochenen Autos verantwortlich sein soll, kann nun offenbar ein weiterer Diebstahl in Kutzenhausen nachgewiesen werden.

Passiert ist der Diebstahl in der Eichenstraße. Dort entwendete der Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Heiligabend, 15 Uhr, aus einem unversperrten Fahrzeug zwei USB-Sticks und rund sechs Euro Bargeld. Das vor wenigen Tagen gestohlene E-Bike wurde am Dienstagvormittag in der Bahnhofstraße in Kutzenhausen wieder aufgefunden. Laut Polizei besteht möglicherweise ein Tatzusammenhang zwischen den Autoaufbrüchen und dem Fahrraddiebstahl. (thia)