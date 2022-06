Kutzenhausen

Harmoniemusik Maingründel belebt das Albanusfest in Buch

Das Albanusfest fand erstmals unter einem Zeltdach in der Ortsmitte mit einem Zeltdach auf der Straße zwischen Kapelle und Feuerwehrhaus statt.

Plus Nach einer zweijährigen Pause wird in Buch wieder das Albanusfest gefeiert. Dabei präsentiert die Harmoniemusik Maingründel auch die Erfolge ihrer Nachwuchsarbeit.

Von Anne-Marie Wiedemann

Die lange Tradition des Albanusfestes im Kutzenhausener Ortsteil Buch hat die Menschen in großen Scharen angezogen und ihnen nach zwei Jahren Pause sichtlich gutgetan. Auch das gute Wetter hat seinen Teil beigetragen. Diesmal fand es in neuer Form in der Ortsmitte lediglich mit einem Zeltdach über der Bestuhlung auf der Straße zwischen Kapelle und Feuerwehrhaus statt.

