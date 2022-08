In den Stauden wird ein neuer Supermarkt an der B300 gebaut

Plus Ein großer Lebensmitteleinzelhändler hat sich den Standort an der B300 bei Maingründel ausgesucht. Der Gemeinderat Kutzenhausen war dafür. Doch es gab Hürden.

Im Kutzenhauser Ortsteil Maingründel darf an der B300 ein Supermarkt gebaut werden. Wie der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehrung mitteilt, konnten im Wirtschaftsministerium die Steine für dieses Projekt aus dem Weg geräumt werden. Der Lebensmittelladen wird südlich des kleinen Ortes an der Straße angesiedelt werden und ist damit auch für die Bewohnerinnen und Bewohner von anderen Stauden-Gemeinden wie Ustersbach interessant.