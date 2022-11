In Kutzenhausen sollen Astro-Uhren regeln, wann das Licht ausgeht

Plus 80 Prozent der Laternen hat Kutzenhausen bereits auf LED umgestellt. Die Gemeinde sieht aber noch weiteres Einsparpotenzial.

Die Energiekrise zwingt zum Sparen. Viele Gemeinden im Augsburger Land haben ihre Straßenbeleuchtung bereits auf LED umgestellt. In Kutzenhausen sieht der Gemeinderat weiteres Einsparpotenzial.