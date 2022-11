Kutzenhauser haben Fragen zum Vereinsheim und Hochwasserschutz

Plus Bei der Bürgerversammlung in Kutzenhausen geht es um einen möglichen Blackout bei der Energieversorgung, um eine neue Bürger-App und um vollgelaufene Keller.

Kein leichtes Jahr für viele Gemeinden und ihre politisch Verantwortlichen. Sie müssen erklären, wie sie und ihre Bürger durch den Winter kommen. In Kutzenhausens Bürgerversammlung blieb es überraschend ruhig. Die Bürgerinnen und Bürger hatten nur wenige Fragen und Hinweise, die in wenigen Minuten geklärt waren.