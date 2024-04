18-Jähriger stellt Raser-Videos ins Internet und wird verurteilt

Plus Zwei junge Männer rasen im Landkreis Augsburg mit ihren Autos – und filmen sich dabei. Deshalb landen sie vor Gericht. Die Richterin findet deutliche Worte.

Rapmusik tönt durch den Gerichtssaal, während die Videos abgespielt werden. Sie zeigen, wie zwei junge Männer mit ihren Autos driften oder viel zu schnell durch den Ort rasen. Aufgenommen wurden sie im nördlichen Landkreis Augsburg. Vermutlich wollten die beiden damit im Internet angeben. Doch offenbar bekam auch die Polizei Wind von den Poser-Videos. Nun mussten sich ein 18-Jähriger und sein vier Jahre älterer Kumpel unter anderem wegen illegaler Autorennen vor Gericht verantworten. Juristisch bietet der Vorwurf Spielraum.

Konkret ging es vor Gericht um eine ganze Reihe von Vorwürfen. Mehrfach sollen die beiden Angeklagten einen Kreisverkehr in Meitingen mit ihren Fahrzeugen befahren haben, um dort zu driften. Hierbei versucht der Fahrer sein Fahrzeug zum Übersteuern zu bringen, während er die Kontrolle und ein hohes Fahrtempo beibehält.