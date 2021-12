300 Impfungen am Tag: Das Impfzentrum in Gablingen ist bald wieder geöffnet

Ab Montag wird auch in Gablingen wieder gegen Corona geimpft. Wer sich seinen Piks hier abholen will, braucht einen Termin. So geht's.

Am Montag nimmt das Impfzentrum in Gablingen-Siedlung seine Arbeit wieder auf. Vorerst sind am Standort in der Paul-Klee-Straße 300 Impfungen am Tag geplant. Landrat Martin Sailer hofft aber, dass die Kapazitäten noch ausgebaut werden könnten. Entscheidend sei, wie viel Impfstoff zur Verfügung stehe. "Aktuell wird uns noch deutlich weniger geliefert, als wir mit unseren Kapazitäten umsetzen könnten", erklärte Martin Sailer.

Zweites Impfzentrum im Landkreis Augsburg öffnet wieder

Vorerst sollen bis zu drei stationär eingesetzte Impfteams die 300 Impfungen vornehmen. Die Organisatoren hoffen, dass sie die Tagesleistung baldmöglichst aufstocken zu könnten. Vom Gablinger Impfzentrum aus sollen mobile Impfteams zu den Vor-Ort-Impfungen starten, wie das auch früher schon der Fall war. Damals waren von der Eröffnung des Impfzentrums im Dezember 2020 bis zur Schließung im September insgesamt 84.200 Impfdosen verabreicht worden.

Viel los war im Frühjahr am Impfzentrum des Landkreises Augsburg in Gablingen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Ende September war der Standort jedoch geschlossen worden. Wie das Landratsamt mitteilte, sei die Nachfrage nach Impfungen damals gesunken. Der Freistaat Bayern, in dessen Auftrag der Landkreis das Impfzentrum betrieben hatte, ordnete die Schließung an. Für den Bedarfsfall habe der Landkreis die Halle jedoch weiterhin vorgehalten, erklärte das Landratsamt.

Landrat Martin Sailer sagte: "Dieser Bedarfsfall ist angesichts der zuletzt stark gestiegenen Nachfrage nach Impfungen eingetreten, sodass wir uns für eine erneute Öffnung des Standorts eingesetzt haben." In den vergangenen Tagen sei das teilweise schon zurück- gebaute Impfzentrum nun baulich, technisch und personell auf den erneuten Impfbetrieb vorbereitet worden.

Eine Impfung gibt es in Gablingen nur mit einem Termin

Wer sich seinen Piks im Impfzentrum in Gablingen abholen will, muss, wie im Bobinger Impfzentrum auch, vorher einen Termin vereinbaren. Freie Termine können online über das bayernweite System BayImco gebucht werden. Wer sich im Internet unter https://impfzentren.bayern/citizen/ registriert hat, ist bei der Zuordnung des Impfzentrums inzwischen nicht mehr an seinen Wohnort gebunden. Jeder darf selbst das favorisierte Impfzentrum auswählen. Wer keine Online-Buchung vornehmen kann, hat die Möglichkeit, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Telefonnummer der Termin-Hotline des Landkreises Augsburg ist 0821/3102-3131, erreichbar Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung im Landkreis Augsburg sind auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung und auf den entsprechenden Unterseiten nachzulesen.