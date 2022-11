50 Jahre Landkreis Augsburg: Wie war das damals eigentlich?

Zunächst ungeliebt in seiner Konstruktion, heute ein Erfolgsmodell: Der Landkreis Augsburg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zu erzählen gibt es viel, wenn sich alte Weggefährten treffen.

Weiß ein Allmannshofer überhaupt, dass Langerringen ebenfalls im selben Landkreis liegt? Gestellt hat diese Grundfrage 50 Jahre nach der Gebietsreform von 1972 der ehemalige Leitende Redakteur der Augsburger Allgemeinen, Jörg Sigmund, bei einer Dialogveranstaltung rund um die vergangenen Jahrzehnte in ebendieser Kommune. Schließlich gehörte Allmannshofen bis 1972 zum Landkreis Wertingen. Fuhr man damals nach Langerringen, führte der Weg zunächst durch den Landkreis Donauwörth, vorbei am Landkreis Neuburg an der Donau, durch den Landkreis Augsburg bis ans Ende des Landkreises Schwabmünchen, 65 Kilometer weit. Kann so eine Zusammenwürfelung funktionieren?

Die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald ( SPD) beantwortete die Frage ein wenig anders: "Der Landkreis Augsburg ist das Beste, was uns passieren konnte", sagte sie in der Dialogrunde mit weiteren Kreisräten der aktuellen Amtsperiode. Das ganze Jahr über schon erinnert der heutige Landkreis Augsburg in verschiedenen Formaten daran, wie das damals war, als Ende der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts die regierende CSU und auch die damals größte Oppositionspartei, die SPD, gemeinsam eine Gebietsreform anstrebten. Das Ziel: Größere Gemeinden und größere Landkreise sollten starke und leistungsfähige Kommunen bilden. Von 7000 ehemals eigenständigen Gemeinden blieben am Ende noch 2500, so der aktuelle Landrat Martin Sailer zur Einführung. Auch ganze Landkreise verschwanden von der Landkarte.

Der Landkreis Schwabmünchen verschwand von der Landkarte

So wie der Landkreis Schwabmünchen. An ihn erinnerte nun Altlandrat Karl Vogele. Denn beinahe wären diese gut 30 Gemeinden auseinandergerissen worden: "Ein Teil sollte zur Stadt Augsburg kommen, ein Teil in den Landkreis Augsburg und rund die Hälfte in den Landkreis Landsberg", so Vogele. Bestehen bleiben sollte der Landkreis Schwabmünchen keinesfalls – denn mit 60.000 Einwohnern war er einfach zu klein –, obwohl er einer der finanzstärksten in ganz Bayern war, so Vogele. Auf der anderen Seite gab es die Befürchtung, dass der Landkreis Augsburg sich zu einem "Armenhaus" in Bayern entwickeln könnte, sollte er bleiben, wie er war, erinnerte Moderator Jörg Sigmund. Denn die beiden einzigen Städte im damaligen Landkreis, Göggingen und Haunstetten, gingen in der Gebietsreform an die Stadt Augsburg. Tatsächlich: Am Anfang seien Königsbrunn und Schwabmünchen die "großen Player" im neu geschaffenen Landkreis gewesen, so der langjährige FDP-Kreisrat Manfred Buhl.

Das Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen war einst eine Gesamtschule gemeinsam mit der Real- und der Mittelschule. Das war auch in Bayern ein Schulversuch. Foto: Reinhold Radloff (Archiv)

Eines der wichtigsten Themen für den jungen Landkreis Augsburg sei der Bau der Müllverbrennungsanlage in Lechhausen gemeinsam mit der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg gewesen, erinnerte Altlandrat Vogele. "Damals musste das Projekt gegen 30.000 Demonstranten durchgesetzt werden." Es habe Aufbruch in der Gesellschaft gegeben. Eine Entwicklung daraus seien Schulversuche zur Gesamtschule in Bayern gewesen, so Vogele: Die heutigen Leonhard-Wagner-Mittelschule, -Realschule und -Gymnasium sind deshalb auf einem Campus angesiedelt, weil sie einmal zusammengehört haben. Übrigens gibt es auch 50 Jahre später in Bayern wieder die Forderung nach einer Gesamtschule.

"Eine 20 Mann starke Fraktion der Frauen"

Zurück zum Protest: "Wir waren damals als Junge recht energisch in der CSU, anders als heute", war der ehemalige Bundesminister Eduard Oswald überzeugt, der 1972 als 24-Jähriger in den Kreistag einzog. Er war sich sicher: "Die Erfolgsgeschichte des Landkreises Augsburg ist auch eine Erfolgsgeschichte der CSU." Das muss wohl auch der damalige Landrat Karl Vogele so empfunden haben. Als 1990 erstmals die Grünen mit einer Fraktion in den Kreistag einzogen, sagte er in der ersten Sitzung: "Das Schiff gerät aus dem Ruder", wie sich Ursula Jung, damals schon Grünen-Kreisrätin, erinnerte. Und noch etwas schien ihm bemerkenswert, wenngleich ein wenig schwer zu fassen: Als es unter den 70 Kreistagsposten schließlich zum ersten Mal 20 Frauen gab, habe er von einer "20 Mann starken Fraktion der Frauen" gesprochen, so Manfred Buhl.

Die Gegenwart klar im Blick: der aktuelle Landrat Marin Sailer. Foto: Marcus Merk

Was damals freilich erst ganz neu geschaffen werden musste, das Zentralklinikum als eine der größten Aufgaben im neuen Landkreis, ist heute ein Fall für die Abrissbirne. Andere Themen gehen in veränderter Form weiter, fand der ehemalige SPD-Kreisrat Walter Aumann: "Heute geht es nicht mehr um die Müllverbrennungsanlage. Aber die Sache mit dem möglichen Endlager für den Atommüll im Landkreis, das könnte eine Riesensache werden", glaubte er. Wie auch anderes noch nicht vorüber ist. "Im Süden des Landkreises redet man immer noch über eine mögliche weitere Fachoberschule", so FDP-Kreisrat Matthias Krause, mit 28 Jahren heute der Jüngste im Gremium. "Wir müssen weiter in Bildung investieren."

War das Wahlergebnis der Freien Wähler gut oder schlecht?

Dass die Erinnerung manches anders erscheinen lässt, als es wohl wirklich war, machte schließlich ein kleines Wortgefecht zwischen dem damaligen Freie-Wähler-Vorsitzenden im Landkreis, Johann Häusler, und Journalist Jörg Sigmund deutlich. Im Jahr 1993 gingen die Freien Wähler mit einem Kandidaten von außerhalb in die Wahl, obwohl man zunächst auf den Diedorfer Bürgermeister Otto Völk gesetzt hatte. Am Ende gewann Karl Vogele von der CSU. Ein Fehler? "Wir hatten ein sehr gutes Ergebnis, weit mehr als 20 Prozent", so Häusler. "Nein, hattet ihr nicht", setzte Sigmund dagegen. 17 Prozent seien es gewesen.

Der ehemalige Bundesminister Eduard Oswald war sich sicher: 50 Jahre Landkreis Augsburg, das sei auch eine Erfolgsgeschichte der CSU. Foto: Marcus Merk

Und wie startet der Landkreis in seine nächsten 50 Jahre? "Der Bahnausbau – der wird die Region vor eine harte Probe stellen", sprach Grünen-Kreisrätin Silvia Daßler das Thema an, das aktuell so viele Menschen im Landkreis bewegt. Und weiter: "Es wird keine Lösung geben, an der keiner etwas auszusetzen hat." Ihre Amtskollegin aus der Fraktion der Freien Wähler, Claudia Schuster, machte noch einmal deutlich, dass es außer dem aktuellen Positionspapier von Stadt und Landkreis Augsburg noch keine gemeinsame Linie gibt.

"Über Geld hat man nicht geredet. Geld war da."

Neu werde für den Landkreis Augsburg nun auch etwas anderes, so der ehemalige stellvertretende Landrat Heinz Liebert (CSU). "Wenn man in der Vergangenheit über eines nicht geredet hat, dann über Geld. Denn das Geld war da." Ruhig bleiben, fand dagegen Sabine Grünwald. "Das erste, was ich in meiner Zeit im Kreistag gehört hatte, war, dass das Geld jetzt wirklich knapp wird. Nach 20 Jahren bin ich da optimistischer. Es gibt immer schwere Zeiten, aber das ändert sich auch wieder."