Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Analyse: Weniger Lockdown führt zu mehr Unfällen im Augsburger Land

Plus Corona hat offenbar auch Einfluss auf den Verkehr im Landkreis Augsburg. Weil wieder mehr los ist, steigt die Zahl der Unfälle leicht an. Es gibt auch einen positiven Trend.

Von Philipp Kinne

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Augsburger Land steigt an. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Polizei hervor. Sieht man sie sich genauer an, stellt man fest: Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie ging es auf den Straßen im Landkreis deutlich ruhiger zu. Knapp 6000 Mal hat es dort im vergangenen Jahr gekracht. 2019, also vor Corona, gab es rund 6800 Verkehrsunfälle. Die Polizei sieht einen klaren Zusammenhang zwischen dieser Zahl und der Pandemie.

