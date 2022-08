Aus für Corona-Maßnahmen? Ministerium lehnt Sailers Vorschläge ab

Plus Weg mit Maskenpflicht in Bus und Bahn und anderen Corona-Regeln, fordert Landrat Martin Sailer. Doch das bayerische Gesundheitsministerium sieht das anders.

Das bayerische Gesundheitsministerium erteilt der Forderung von Landrat Martin Sailer (CSU) zum Abschaffen beinahe aller Corona-Maßnahmen eine klare Absage. Sailer hatte im Gespräch mit unserer Redaktion unter anderem ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn gefordert. Das Ministerium hält daran fest. Der Gesundheitsminister will sogar noch schärfere Regeln.