AVV rechnet mit Einnahmeeinbußen durchs Deutschlandticket

Plus Das 49-Euro-Ticket macht den Nahverkehrsabos Konkurrenz. Ausgleichen sollen die Verluste Bund und Land. Die AVV-Geschäftsführerin spricht von einer Zeitenwende.

Relativiert hat der Augsburger Landrat Martin Sailer ( CSU) seine harte Kritik an der Einführung des 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr. Nachdem der Gesetzentwurf, der Ende März vom Bundesrat verabschiedet werden soll, nachgebessert worden sei, ist das aus Sailers Sicht größte Hindernis überwunden. Nun sei auch die Finanzierung des Tickets durch Bund und Land im Jahr 2024 gesichert. "Jetzt sind wir froh, dass nachgebessert worden ist und freuen uns, dass das 49-Euro-Ticket kommt", sagte der Landrat und AVV-Aufsichtsratsvorsitzende vor dem Kreistag. Noch eine Woche zuvor hatte er die Einführung des deutschlandweiten Tickets wegen ungeklärter Finanzierungsfragen massiv in Zweifel gezogen und erklärt: "Wir werden alles verkaufen, nur kein 49-Euro-Ticket."

Die Kritik am Deutschlandticket

Inhaltlich hat sich ungeachtet der Kommentierung durch den AVV-Aufsichtsratschef aber nichts geändert. Der Augsburger Verkehrsverbund erkennt das Deutschlandticket an, sofern und solange dessen Finanzierung durch den Bund und die Länder gesichert ist. Das heißt: Auch in den Jahren 2025 und folgenden sollen Berlin und München zahlen, falls das Deutschlandticket beim Verkehrsverbund zu Einnahmeausfällen führt. Andere regionale Verkehrsverbünde haben ähnliche Beschlüsse gefällt.

Von Einnahmeverlusten geht die AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka offenbar aus. In einem Bericht vor dem Augsburger Kreistag verweist sie auf die Erfahrungen mit dem Neun-Euro-Ticket, das im vergangenen Sommer drei Monate lang gegolten hatte. Dieses haben den Verkehrsverbund etwa ein Viertel seiner Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrkarten gekostet. Auch das Schüler- und Semesterticket für 365 Euro im Jahr habe einen ähnlichen Trend ausgelöst: Zwar stiegen die Verkaufszahlen um zwölf Prozent, die Einnahmen sanken aber um rund ein Drittel.

Mehr Fahrgäste, aber weniger Einnahmen

Abzuwarten bleibt laut Kisabaka, inwieweit in den kommenden Monaten das Deutschlandticket den Abos für Bund und Bahn im AVV das Wasser abgräbt. In vielen Fällen ist das 49-Euro-Ticket, das ab 3. April verkauft werden und ab 1. Mai gelten soll, günstiger, schließt aber die Mitnahme weiterer Personen aus. Unklar ist auch, in welchem Umfang das Deutschlandticket mehr Fahrgäste bringt. "Unsere Abozahlen rutschen Stück für Stück", sagt Kisabaka und sieht im Nahverkehr eine Zeitenwende gekommen: Dessen Finanzierungsanteil durch die Fahrgäste schrumpfe, der Defizitausgleich durch den Steuerzahler nehme zu. Schon heute sind die rund 35 Millionen Euro, die der AVV im Jahr für seine Busse ausgibt, nur zu einem Drittel durch Fahrgasteinnahmen gedeckt.

Steigende Energiepreise und Personalkosten werden die Schere in den kommenden Jahren weiter auseinandergehen lassen, prophezeit die Geschäftsführerin. Hinzu kommen die Pläne für den Ausbau des Nahverkehrsangebots. Die Buskilometer sollen in den nächsten Jahren ausgeweitet werden, möglicherweise wächst das AVV-Gebiet um den Landkreis Donau-Ries und die Teile des Kreises Dillingen, die noch nicht dazugehören.

Man werde sich "auf eine neue Finanzierungslogik" einstellen müssen, sagte Kisabaka vor den Kreisrätinnen und -räten und wurde später mit einer rhetorischen Frage noch deutlicher: "Was ist den Kommunen der Nahverkehr wert?"

Spart der AVV an der Ausstattung der Busse?

Der Landkreis Augsburg hat in diesem Jahr 13,5 Millionen Euro an Zuschüssen vorgesehen, damit die Busse im Augsburger Land fahren. Man müsse auch auf die Ausgaben achten, sagte deshalb Peter Kraus (Freie Wähler) und nannte Größe und Ausstattung der Busse als Beispiel. Dessen sei man sich bewusst, versicherte Landrat Sailer. Schon bei der nächsten Ausschreibung von Buslinien würden die Standards wichtig.