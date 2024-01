Landkreis Augsburg

05:51 Uhr

AVV verspricht Verbesserungen im Nahverkehr nach den Weihnachtsferien

Plus Nach der Fahrplanumstellung im Dezember beschwerten sich Eltern und Pendler nicht nur im Landratsamt Augsburg. Nach einem Krisengespräch soll vieles besser werden.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Großes hatte der AVV mit der Umstellung des Fahrplans vor knapp einem Monat im Dezember 2023 angekündigt: Gerade im südlichen Landkreis sollte das Fahrtenangebot deutlich aufgestockt werden. Groß war zunächst jedoch vor allem die Kritik an den Änderungen. Leserinnen und Leser berichteten, dass sie als Berufspendler keine passende Verbindung mehr finden würden. Ähnliches sagten Eltern vom Schulweg ihrer Kinder, bei dem diese teilweise lange Zeit auf zugigen Bahnhöfen warten müssen. Nun hat der AVV Verbesserungen ab dem 8. Januar angekündigt.

So auf der AVV-Regionalbuslinie 640. Dieser Bus startete bislang in Göggingen am Rathaus um 7.09 Uhr. Zu spät, um Realschülerinnen und Realschüler aus Leitershofen und Stadtbergen rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr in Neusäß am Schulzentrum ankommen zu lassen. Ab Montag, 8. Januar, wenn die Schule wieder beginnt, startet die Verbindung der Linie 640 in Göggingen bereits um 7.04 Uhr, der Bus fährt um 7.15 Uhr zusätzlich die Haltestelle Stadtbergen, Rathaus an. Ein weiterer Bus startet am Elmer-Fryar-Ring in Leitershofen ebenfalls um 7.15 Uhr statt wie bisher am 7.20 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen