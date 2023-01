Schwaben

vor 1 Min.

Bahnausbau Augsburg – Ulm: Darum geht es den Kommunen an der Strecke

Plus Vertreter der Städte und Gemeinden von Ulm bis Augsburg haben sich am Montag vor dem nächsten Dialog mit der Bahn besprochen. Das ist der Stand der Dinge.

Von Christoph Frey

Die Uhr tickt. In eineinhalb Jahren etwa will sich die Bahn festgelegt haben, wo die Ausbaustrecke zwischen Ulm und Augsburg verlaufen soll. Der Bundestag muss dann noch entsprechende Beschlüsse fassen. Wo aber stehen derzeit die Planungen für das Milliardenprojekt? Was macht die Bahn, was machen die Kommunen an der Strecke, was die Bürgerinitiativen? Anfang kommender Woche treffen sie im sogenannten Dialogforum aufeinander.

