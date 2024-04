Bei einem Hausbesuch mit den Augen eines Einbrechers

Plus Ferienzeit ist Einbruchzeit, warnt die Polizei. Ein Experte der Kripo Augsburg berät Haus- und Wohnungsbesitzer zum Schutz. Wir waren bei einem Vor-Ort-Termin im Landkreis Augsburg dabei.

Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster hat in seinem Job schon viele Straftaten gesehen. Auf Streife und beim Kriminaldauerdienst hat er Opfer kennengelernt und weiß, wie sie mit den Folgen zu kämpfen haben. Mittlerweile hat sich Schuster einer anderen Sache verschrieben: Er möchte aufklären und informieren, bevor etwas passiert. Sein wichtigstes Thema ist der Einbruchschutz.

An einer Beratung war eine Rentnerin aus dem Landkreis Augsburg interessiert, sie hat sich bei der Mobilen Wache informiert und einen Vor-Ort-Termin mit dem Kriminalhauptkommissar vereinbart. Bei seinem Besuch nahm der Polizist – „mit den Augen eines Einbrechers“ – die Schwachstellen im Haus und ums Haus herum unter die Lupe und erklärte, wie sich Schwachstellen beheben lassen.