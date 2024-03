Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Hilfe von der Berufsbetreuerin: "Bei uns war das ein Glücksfall"

Plus Ein Gericht entscheidet darüber, ob einem Menschen ein Berufsbetreuer zur Seite gestellt wird. Was bedeutet das für Betroffene? Die Augsburgerin Katrin S. erzählt.

Von Cordula Homann

42 Jahre alt ist Katrin S. Strahlend hellblaue Augen, schwarze glatte Haare. Sie sitzt im Schneidersitz auf einem roten Sofa in ihrer Wohnung. Vor ihr auf dem Tisch ein Laptop, daneben Feilen, Feuerzeuge, Stifte, alles sauber angeordnet. An der Wand hängen Kalender von Oldtimern, daneben Traumfänger. Dennoch sagt die zierliche Frau: "Ich habe mir alles anders vorgestellt." Und wenn sie aufsteht, weiß man sofort, was sie meint.

Multiple Sklerose, eine unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie ist oft verbunden mit motorischen Einschränkungen und Taubheitsgefühlen. Katrin S. erhielt die Diagnose vor 22 Jahren. Inzwischen ist die Augsburgerin so gehbehindert, dass sie selbst die paar Schritte von der Couch bis zur Tür nur mühsam und nur mit einem Stock schafft. Bereits in den 1990er Jahren erlitt die junge Frau erste Anfälle, so genannte Schübe, von Multipler Sklerose. Dazu kam eine Verletzung im Gehirn. Zudem wirkte sich die Diagnose auf ihre psychische Verfassung aus. Eine Sozialstation hilft im Haushalt und beim Einkaufen. Aus dem Bereich des ambulant betreuten Wohnens kommt zusätzliche Unterstützung. Alles, damit Katrin S., die allein lebt, ein möglichst selbstständiges und eigenbestimmtes Leben führen kann. Eingeleitet wurden diese Hilfen von der rechtlichen Betreuerin Carmen Checchia.

