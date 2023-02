Landkreis Augsburg

Blackout: Gemeinden entwerfen Notfallpläne, die sie hoffentlich nie brauchen

Plus Welche Katastrophe ein längerer Stromausfall wäre, wurde in der TV-Serie "Blackout" deutlich. Wie sich der Landkreis auf ein solches Szenario vorbereitet.

Kein Strom, keine Heizung, kein Telefon- oder Handyempfang, keine Möglichkeit zu tanken oder Geld abzuheben und irgendwann auch kein Wasser mehr: Wer sich bisher noch nicht vorstellen konnte, welche Katastrophe ein längerer Stromausfall, ein sogenannter Blackout, bedeuten würde, der konnte sich am Donnerstagabend vor dem Fernseher so richtig gruseln. Denn da liefen auf SAT 1 die nächsten beiden Teile der neuen Serie "Blackout" nach dem bekannten Roman von Marc Elsberg. Aber auch in der Dienstbesprechung der Landkreis-Bürgermeister informierten verschiedene Fachleute darüber, wie sich die Gemeinden auf einen längeren Stromausfall vorbereiten sollten. Bürger können sich über die Informationskampagne des Bayerischen Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft "Schritt für Schritt krisenfit" informieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

