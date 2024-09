Blutspendetermine im Oktober

Im Landkreis Augsburg werden im Oktober wieder mehrere Blutspendetermine angeboten. Los geht es am Freitag, 4. Oktober, in der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben. Dort ist das BRK von 16 bis 20 Uhr vor Ort. In der Stadthalle Neusäß kann man am Mittwoch, 9. Oktober, von 16.30 bis 20.30 Uhr Blut spenden, im St.-Johannes-Gemeindezentrum in Königsbrunn am Montag, 14. Oktober, und am Dienstag, 15. Oktober, ebenfalls von 16.30 bis 20.30 Uhr. Im Nordendorfer Bürgerhaus freut sich das BRK am Donnerstag, 17. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr über viele Blutspenderinnen und Blutspender. Ein weiterer Termin ist am Mittwoch, 30. Oktober, von 16.30 bis 20.30 Uhr im Weldener Holzwinkelsaal. (AZ)