Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Butter ist wieder billiger – doch woran hängt der Milchpreis?

Plus Vor ein paar Monaten kostete das Stück Butter noch 2,59 Euro, jetzt ist es die Hälfte. Dabei ist die Produktion nicht viel günstiger geworden. Ein Experte warnt.

Der Liter Milch für 99 Cent, ein Stück Butter für 1,49 oder sogar 1,29 Euro – wer am Montag einkaufen ging, fühlte sich möglicherweise zurückversetzt in Zeiten, von denen einige schon dachten, sie würden nicht wiederkommen. Was Verbraucher und Verbraucherinnen freut, ist freilich für die Milcherzeuger eine Belastung. Denn mit den gesunkenen Preisen im Supermarkt sind auch die Preise für den Liter Milch, den ein Landwirt erhält, wieder gesunken. Mit Folgen, sagt der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands im Landkreis Augsburg, Martin Mayr aus Kutzenhausen: "Der Strukturwandel wird Formen von noch nicht geahnter Größe annehmen", sagt er voraus.

Was er meint: Immer mehr Landwirte, vor allem jene, die einen Hof mit relativ wenigen Tieren bewirtschaften, werden in den nächsten Jahren aufgeben. Bislang sind das regelmäßig drei bis fünf Prozent aller Milchviehbetriebe. Detailliert analysiert hat Josef Schnell die Situation für den Landkreis Augsburg. Er ist im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Stadtbergen für den Bereich Landwirtschaft zuständig. Den Ausgangspunkt für die jetzige Situation sieht er in der relativen Milchknappheit in der Europäischen Union im Zuge der Ukrainekrise. Darauf hätten die Milchbauern auch in der Region reagiert und seitdem etwa drei Prozent mehr Milch produziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

