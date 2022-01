Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg knackt die 200er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land steigt am Donnerstag deutlich an. Aktuell liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 216,9.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt am Donnerstag deutlich an. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut den Wert von 216,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Im Vergleich zum Mittwoch ist das ein Anstieg (194,2). Am Mittwoch meldete das RKI einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit der Pandemie steht. Seit Beginn der Pandemie sind hier 344 Menschen an oder mit Corona gestorben.

RKI geht weiterhin von einer Dunkelziffer bei Corona-Fällen aus

Weiterhin geht das RKI davon aus, dass die Dunkelziffer an Infizierten deutlich höher sein könnte. Dazu teilt das Institut mit: "Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist." Das Bild der epidemischen Lage könnte daher unvollständig sein, so die Wissenschaftler.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 265,4. Aichach-Friedberg: 233,3, Dillingen: 261,4, Donau-Ries: 184,6, Günzburg: 194,0.

Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Landkreis Augsburg

Seit Dezember gelten noch mal strengere Corona-Regeln, vor allem im Handel. Das sind die aktuellen Bestimmungen: