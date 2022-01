Landkreis Augsburg

11:55 Uhr

Corona: Inzidenz im Landkreis Augsburg nähert sich der 500er-Marke

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt immer weiter an. Am Sonntag meldete das RKI einen Wert von 489,2. Am Wochenende gab es auch ein weiteres Todesopfer.

Themen folgen