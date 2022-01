Das Corona-Jahr 2021 im Landkreis Augsburg in Bildern: Teil eins

Plus Vom Impfstoff bis zu Omikron: 2021, das zweite Corona-Jahr, war im Landkreis Augsburg voller Höhen und Tiefen. Ein Rückblick in Bildern.

Es sind Bilder, die mittlerweile zum Alltag gehören und gleichzeitig Bilder, die noch vor zwei Jahren nur Verwirrung und fragenden Gesichter hervorgerufen hätten: Die Bilder des Corona-Jahres 2021. Das Coronajahr 2021 hat gewissermaßen schon im Dezember 2020 begonnen. Da kommt der erste Impfstoff im Augsburger Land an.