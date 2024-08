Das gilt bei der Fahrtkostenerstattung für Schüler und ihre Eltern

Für Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Gymnasien, Berufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen in Teilzeitform), Wirtschaftsschulen ab Jahrgangsstufe 11, Fachoberschulen und Berufsoberschulen erstattet der Landkreis Augsburg als Aufgabenträger nach dem Schulwegkostenfreiheitsgesetz die Kosten der notwendigen Beförderung. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler im Teilzeitunterricht an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Berufsschulen Voraussetzung für die Rückerstattung ist, dass im Hinblick auf die Beförderungskosten die nächstgelegene Schule besucht wird. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt.

Dabei ist eindeutig geregelt, was mit der „nächstgelegenen“ Schule gemeint ist. So ist es ein Unterschied, ob ein Kind, beispielsweise aus Diedorf, ein staatliches oder ein privates Gymnasium besuchen möchte. Während es in Diedorf selbst ein staatliches Gymnasium gibt, und die Fahrt etwa zu einem ähnlichen Gymnasium in der Stadt Augsburg nicht bezahlt wird, ist das anders, wenn sich die Familie für ein privates Gymnasium etwa des katholischen Schulwerks entscheidet. Dabei geht es um die Wahlfreiheit der Schule. Dabei geht es auch um den Wunsch, einen bestimmten gymnasialen Zweig zu wählen. Der Wunsch, eine bestimmte Sprache zu erlernen, spielt bei der Erstattung hingegen keine Rolle.

Ändert sich das Schulangebot, kann sich auch die Kostenerstattung ändern

In der Vergangenheit hatte es bei Familien aus dem Landkreis immer wieder zu Irritationen geführt, wenn für ein älteres Kind die Fahrtkosten zu einer bestimmten Schule übernommen wurden, für ein jüngeres hingegen nicht mehr. Das kann vorkommen, wenn sich das Schulangebot oder die Zweige an einer bestimmten Schule ändern. Erstattet werden nur die Fahrtkosten zur Schule, die die aktuelle Belastungsgrenze von 320 Euro pro Schülerin oder Schüler und Schuljahr oder 490 Euro pro Familie und Schuljahr (bei zwei Kindern mit Erstattungsanspruch) übersteigen. Hierbei wird der wirtschaftlichste Beförderungstarif, etwa das 365-Euro-Ticket, zugrunde gelegt, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Kostenerstattung erfolgt auf Antrag. Nachzuweisen sind die verwendeten Fahrkarten und eine Bestätigung der Schule über den erfolgten Schulbesuch. Sofern Kindergeld für mindestens drei Kinder bezogen wird, kann eine volle Kostenerstattung erfolgen. Hierfür ist ein Nachweis, beispielsweise anhand eines Kontoauszugs, erforderlich. Der Antrag für das Schuljahr 2023/2024 ist bis spätestens Donnerstag, 31. Oktober, zu stellen. Später eingehende Anträge sind von einer Erstattung ausgeschlossen.

Der Online-Antrag zur Kostenerstattung ist unter www.landkreis-augsburg.de/schuelerbefoerderung zu finden. Als Ansprechpartnerin für eventuelle Rückfragen steht im Landratsamt Manuela Rößle telefonisch unter 0821/3102-2329 zur Verfügung.