Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Das Taufwasser kommt aus dem See oder der Thermoskanne

Plus Evangelische Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg feiern ein großes Tauffest am Langweider See. Zehn Leute ließen sich taufen.

Von Regine Kahl

In einer Zeit, in der sehr oft von Kirchenaustritten berichtet wird, ist dies eine besondere Nachricht: Rund 180 Menschen aus evangelischen Gemeinden waren zum Open-Air-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt am Langweider See gekommen. Die Zusammenkunft der festlich gekleideten Menschen hatte einen Grund: Rund zehn Personen ließen sich taufen. Die evangelischen Gemeinden im Augsburger Nord-Westen, Gersthofen, Meitingen, Wertingen und Zusmarshausen hatten zu dem großen Tauffest eingeladen.

Menschen im Alter von drei Monaten bis 23 Jahren ließen sich taufen

So stand also die Taufe im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Die Taufe ist das Ritual zur Aufnahme in der christlichen Gemeinde. Heutzutage werden Menschen meist am Anfang ihres Lebens, als Säuglinge, getauft. Die Teilnehmer bei der Veranstaltung in Langweid brachten ihre Taufkannen und teils Taufschalen aus den Kirchengemeinden mit an den See. Die Osterkerze stand windgeschützt in einer großen Laterne auf dem Biertisch-Altar. Das Taufwasser kam entweder direkt aus dem See oder wurde zuvor zu Hause aufgewärmt und fand kurz vor der Taufhandlung seinen Weg aus der Thermoskanne in die Kanne. Zehn Personen im Alter zwischen drei Monaten und 23 Jahren aus sieben verschiedenen Familien haben sich an diesem Morgen im See, oder wahlweise auch am See, taufen lassen. Die Gäste aus den vier evangelischen Gemeinden nahmen auf Bierbänken und Gartenstühlen Platz und verfolgten gespannt das Geschehen.

