Das wird eine "lange Nacht" für die Feuerwehren im Augsburger Land

Bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" machen knapp 30 Wehren aus dem Landkreis mit. Sie präsentieren ihre Arbeit und zeigen, worauf es dabei ankommt.

Wenn es brennt, zählt jede helfende Hand. Im Augsburger Land kann dann auf die Arbeit etlicher ehrenamtlicher Retter gezählt werden. Damit das auch so bleibt, wollen die Feuerwehren am Wochenende ihre Arbeit vorstellen. "Wenn am Ende der eine neue Kamerad oder die eine neue Kameradin herausspringt, war es die Mühe wert", teilt der Landesverband der Feuerwehren in Bayern mit. Der ruft alle Wehren dazu auf, sich an der "Langen Nacht der Feuerwehren" zu beteiligen. 28 Wehren aus dem Landkreis machen mit und wollen am Samstag beweisen, was sie können.

Dinkelscherbens Feuerwehr organisiert ein Badeentenrennen

Mit dabei ist zum Beispiel die Feuerwehr in Dinkelscherben. Die kommt aus dem Feiern aktuell gar nicht mehr heraus, denn in diesem Jahr gibt es die Wehr seit 150 Jahren. "Eigentlich wollten wir ein großes Fest machen. Aber wegen der Pandemie haben wir alles etwas verteilt", sagt Vorsitzender Herbert Steiner. Da ist der Aktionstag am Samstag ein willkommener Anlass. Besucherinnen und Besucher können sich die Fahrzeuge der Wehr ansehen, deren Arbeit kennenlernen oder an einem Entenrennen teilnehmen. Auftakt in Dinkelscherben ist um 16 Uhr. Dann beginnt die lange Nacht.

Die lange Nacht der Feuerwehren im Landkreis Augsburg

Auch bei vielen anderen Wehren gibt es bis in die Abendstunden Programm. Christoph Sommer aus dem Vorstand der Wehr in Westendorf berichtet, dass gezeigt werden soll, dass die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren weit mehr bedeutet als Brände zu löschen. „Vor allem die technische Hilfeleistung, aber auch die Erste Hilfe vor Ort sind unsere großen Aufgaben“. An Stationen zur Ersten Hilfe im Haushalt nach einer Fettexplosion, im Falle eines Brandes oder zur technischen Hilfeleistung stehen Feuerwehrleute Rede und Antwort. Die Wehr in Ellgau nutzt die "Lange Nacht der Feuerwehr" für einen Tag der offenen Tür. Mitten in der Corona-Hochphase sei der Umbau fertig geworden, berichtet der Ellgauer Kommandant Sören Ilgen. Zur Einweihung durfte dann nur eine kleine Abordnung kommen. Wichtig sei die Teilnahme vor allem, um Präsenz nach der langen coronabedingten Pause zu zeigen.

So sieht es auch Helmut Peisch, Kommandant der Feuerwehr in Königsbrunn. Er und seine Kameraden und Kameradinnen werden am Samstag ihr Können bei einer Schauübung unter Beweis stellen. Nachgestellt wird ein Verkehrsunfall bei Nacht. Wer sich selbst in die Lage eines Feuerwehrmanns versetzen möchte, kann das in einem sogenannten Raucherzelt tun. "Da kann man die Hand vor den Augen nicht mehr sehen", sagt Peisch. Also ganz, wie bei einem Einsatz. Nur, dass in diesem Fall eine Nebelmaschine aus der Disko für die schlechte Sicht sorgt.

24 Stunden lang wird in Stadtbergen geübt

Geübt wird am Samstag auch in Stadtbergen - und zwar 24 Stunden lang. Die Jugend der dortigen Wehr übt zusammen mit dem Nachwuchs aus Deuringen und Leitershofen. "Es werden verschiedene Szenarien nachgestellt, zum Beispiel ein Mülltonnenbrand", sagt Kommandant Martin Rusch. Wer schon immer einmal wissen möchte, wie eine Fettexplosion aussieht, kann sich davon am Samstag ab 11 Uhr in Steppach überzeugen. Daneben gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Hüpfburg und Fahrzeugschau.

Am Tag darauf, am Sonntag, veranstaltet dann die Wehr in Leitershofen einen Tag der offenen Tür von 10 bis 16 Uhr mit Fahrzeugschau, Blasmusik und Kinderprogramm. Ebenfalls erst am Sonntag wird die Wehr in Affaltern ihre Arbeit präsentieren. Die Helfer des Technischen Hilfswerks kommen mit zwei Fahrzeugen aus Schwabmünchen. Je einen ihrer Geräte- und einen Mannschaftstransportwagen kann man sich beim Feuerwehrhaus in Affaltern anschauen. Wie Vermisste mit einer Drohne gesucht werden, zeigt die Facheinheit Drohne vom Bayerischen Roten Kreuz Augsburg-Land und dabei dürfen die Gäste sogar selbst mal probieren, wie sich so ein Gerät fliegt. Daneben beteiligen sich noch viele weitere Feuerwehren an den Aktionstagen. (kinp, brast, sdk, AZ)

Unter www.lfv-bayern.de/langenacht sind alle Feuerwehren aus dem Augsburger Land gelistet, die ein Programm geplant haben.