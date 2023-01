Demenz: Hier gibt es Hilfe und Tipps für Angehörige

Viele Familien kümmern sich um einen an Demenz erkrankten Angehörigen. Im Austausch mit anderen gibt es im Augsburger Land Tipps für den Alltag.

Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Augsburg veranstaltet einmal im Monat die Angehörigengruppen in Diedorf, Gersthofen, Königsbrunn und seit letztem Jahr auch eine Online-Gruppe. Die Gesprächskreise befassen sich mit dem Thema „Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken“. Sie erhalten Tipps für den alltäglichen Umgang und haben die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch sowie Raum für eigene Themen und Fragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Die Termine im Februar sind wie folgt: Dienstag, 14. Februar, 14 Uhr, Seniorenzentrum Diedorf, Lindenstraße 30, in Diedorf; Mittwoch, 8. Februar, 14 Uhr, Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98, in Königsbrunn; Dienstag 28. Februar, 14 Uhr, Treffpunkt im du&hier, Kirchstraße 12, in Gersthofen. Am Dienstag, 28. Februar, um 17 Uhr, gibt es eine Zusammenkunft in virtueller Form (online über „Webex“).

Thema "Heute pflege ich mich selbst"

In Gersthofen und Königsbrunn geht es in diesem Monat um das Thema Selbstfürsorge. Gemeinsam wird nach Wegen gesucht, um die Bedürfnisse der Pflegeperson wieder mehr in den Fokus zu nehmen. Ausgehend von einer Klärung vorhandener Belastungen und Gefühle, kann ein Erfahrungsaustausch zu eigenen neuen Ideen führen. Die Überschrift lautet: "Heute pflege ich mich selbst."

Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und eine Terminübersicht erhalten Interessierte unter Telefon 0821/3102 -2707, -2705, -2719, -2766 oder per E-Mail an seniorenberatung@LRA-a.bayern.de. Die Termine für das erste Halbjahr 2023 sind auch auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/gespraechskreise zu finden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch