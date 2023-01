Bahn erklärt den Ausbau zwischen Ulm und Augsburg in einem Pixi-Buch

Plus Mit einem Kinderbuch erklärt die Bahn jetzt den geplanten Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm. Und in einem Trassenspiel muss man online die beste Verbindung finden.

Sie sind klein, quadratisch und bei vielen Kindern beliebt. Pixi-Bilderbücher richten sich mit ihren vielen bunten Bildern und kurzen Texten vor allem an die Kleinsten. Mehr als 2000 Titel gibt es davon inzwischen, wie der Verlag Carlsen mitteilt. Entsprechend groß ist die Themenvielfalt. Das wissen freilich auch die Marketing-Experten der Deutschen Bahn. "Oli und die neue Bahnstrecke" heißt das Pixi-Buch, das die Bahn nun auf den Weg gebracht hat. Darin wird den drei kleinen Hauptfiguren der Bau der geplanten Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Ulm und Augsburg erklärt.