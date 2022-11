Landkreis Augsburg

24.11.2022

Der Markt für Gebrauchtwagen ist im Landkreis Augsburg wie leer gefegt

Bei Auto Neubert in Stadtbergen stehen Gebrauchtwagen zum Kauf bereit.

Plus Preise für gebrauchte Autos sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Außerdem sind sie nicht leicht zu bekommen. Jetzt deutet sich im Kreis Augsburg eine Wende an.

Von Katja Röderer

Die gute Nachricht zuerst: Die Autohändler im Augsburger Land berichten, dass die Preise für Gebrauchtwagen seit kurzem stagnieren. Wenn auch auf hohem Niveau. Die Lage auf dem Automarkt bleibt also angespannt. Wer einen guten Gebrauchten kaufen will, muss dafür nicht nur mehr Geld mitbringen als noch vor wenigen Jahren. Der ADAC rät unter anderem auch zu starken Nerven und viel Geduld bei der Suche nach dem passenden Modell.

