Neuer Kreisbrandrat: "Feuerwehrfamilie hilft sich perfekt untereinander"

Plus Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel ist seit rund 100 Tagen im Amt. Im Interview verrät er, wie er die Feuerwehren im Augsburger Land erlebt und welche Erfahrungen er bislang gemacht hat.

Wie war die Reaktion auf die Wahl bei ihrer Familie und im Freundes- und Kollegenkreis?



Friedhelm Bechtel: Bereits Sekunden nach dem Wahlergebnis hatte ich sehr, sehr viele Glückwünsche auf dem Handy. Mit so einem Wahlergebnis hatte niemand gerechnet. Die Familie wusste natürlich, dass ich ab dem Zeitpunkt der Bestellung durch die Regierung von Schwaben immer ausrückbereit sein werde. Meine Familie nahm es daher mit gemischten Gefühlen auf. Viele Kameradinnen und Kameraden boten mir ihre Unterstützung an und gaben mir Tipps.