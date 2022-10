Die kleine Sofi zieht in Diedorf die Blicke auf sich

In der Sternwarte Diedorf gab es am Dienstag zur Mittagsstunde ein besonderes Schauspiel am Himmel zu bewundern: eine partielle Sonnenfinsternis. Das begeistert Erwachsene und Kinder.

Wie ein angebissener Apfel sieht die Sonne zwei Stunden lang aus. In diesem Bild waren sich die Viertklässler und die Erwachsenen einig, die am Dienstagmittag die partielle Sonnenfinsternis beobachteten. In der Sternwarte Diedorf standen große Teleskope, um das Schauspiel am Himmel zu bewundern. Das Wetter passte perfekt, der Himmel war wolkenlos.

Bei der Sonnenfinsternis wichtig: Nicht mit bloßem Auge nach oben schauen

Nur mit Schutzbrille oder durchs Teleskop nach oben schauen. Diesen Hinweis bekommen alle, die sich an diesem Tag das besondere Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Die Astronomische Vereinigung Augsburg, die die Sternwarte auf der obersten Etage der Grund- und Mittelschule betreibt, hat zum Tag der offenen Tür eingeladen und verteilt spezielle Sonnenfinsternisbrillen für den Blick nach oben. Vorsitzende Christine Zerbe sagt, dass man nach der langen Corona-Pause die partielle Sonnenfinsternis nutzen wollte, um mal wieder eine Attraktion für alle anzubieten. Das Interesse ist groß: Auf der Plattform der Sternwarte tummeln sich viele Erwachsene und Schüler.

Wie ein angebissener Apfel sah die Sonne am Dienstag zur Mittagszeit aus. Foto: Marcus Merk

Die Meisten erinnern sich noch an die totale Sonnenfinsternis im August 1999, da durfte man die Schutzbrille abnehmen, um etwas zu sehen. Ansonsten schädigt es die Augen, wenn man direkt in die Sonne blickt. "Ganz so spektakulär wie damals wird es heute nicht, aber immerhin sind 23 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt", erklärt Gerhard Cerny, der früher das Planetarium Augsburg geleitet hat und sich jetzt im Ruhestand in dem Verein engagiert.

Der Experte erinnert sich an die totale Sonnenfinsternis noch sehr gut und beschreibt sie als etwas "Berührendes und Faszinierendes". Der Unterschied: An der Helligkeit der Umgebung ändere so eine "kleine Sofi" wie dieses Jahr nichts, erst ab 80 Prozent Verdeckung wäre dies sichtbar am trüberen Tageslicht, weiß Cerny. Er freut sich über das "Riesenglück mit dem Wetter": Noch bis zum Abend vorher sei es bedeckt gewesen.

Eine kleine Leiter hilft den Kindern in Diedorf vor dem Teleskop

Um 11 Uhr beginnt der Mond sich am rechten oberen Rand über die Sonne zu schieben. Der Sonne fehlt Minute für Minute ein Stück mehr. "Ich erkläre es Kindern gerne so: das ist, wie wenn ein Krümelmonster in einen Keks gebissen hat", sagt Vereinsvorsitzende Zerbe mit einem Schmunzeln. Dass Ereignisse wie diese vor allem Kinder begeistern und faszinieren zeigte sich, als eine vierte Klasse in die Sternwarte kommt. Flugs wird eine kleine Leiter beschafft, damit die Mädchen und Buben gut durch das Teleskop schauen können.

Brav stehen die Kinder in Reih und Glied an und hören sich interessiert die Erklärungen an. Lehrerin Sabine Hartl verwundert die Begeisterung nicht. Im Unterricht sei gerade das Thema Erde und Kontinente dran und die Kinder hätten mit ihren zehn Jahren noch gar keine Sonnenfinsternis gesehen. Nur an den Blutmond erinnere sich mancher. Nicht nur die kleinen Schülerinnen und Schüler, auch die Mittelschüler blicken gespannt durch die Teleskope. Manche stellen den Vereinsmitgliedern Fragen, andere machen ein Handyfoto.

Augen auf, aber nur mit spezieller Brille: Die partielle Sonnenfinsternis fand in der Diedorfer Sternwarte am Dienstag großes Interesse. Foto: Marcus Merk

Neben den Schülern und Vereinsmitgliedern sind auch andere Besucher auf die Plattform gekommen. Bettina und Dietmar Meiner wohnen in Diedorf in der Nachbarschaft und wollen sich den besonderen Moment nicht entgehen lassen. Durch die Sofi-Brillen hindurch bewundern sie das Schauspiel. Cerny erklärt ihnen, dass sich der Mond von Norden her über die Sonnenscheibe schiebe. Um 12.13 Uhr sei der Höhepunkt der partiellen Finsternis erreicht. Etwa eine Stunde später ist alles wieder vorbei.

Die Vereinsmitglieder der Astronomischen Vereinigung freuen sich über das Interesse an der Teil-Sonnenfinsternis. Zu den Zielen des Vereins gehöre es, die Astronomie der Bevölkerung näher zu bringen, sagt Cerny. Der Verein zähle zurzeit rund 200 Mitglieder. Das Einzugsgebiet geht über den Raum Augsburg hinaus bis nach Landsberg und Donau-Ries. Der Anteil der Frauen wachse inzwischen. Der Verein finanziert sich über Spenden und Beiträge, die Gemeinde Diedorf stellt die Räume zur Verfügung. "So Teleskope halten eine lange Zeit", ist die Vorsitzende Zerbe froh.

Es hat sich am Dienstag auf jeden Fall gelohnt, die Teilfinsternis anzuschauen, denn auch diese ist selten. Die nächste von Mitteleuropa aus sichtbare Sonnenfinsternis wird erst am 29. März 2025 stattfinden. Der Mond bedeckt die Sonne dann zu einem ähnlichen Teil wie in diesem Jahr. Nur Jüngere werden in unseren Breitengraden die nächste totale Sonnenfinsternis bewundern können: Sie findet erst 2081 wieder statt.