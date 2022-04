Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Die Maske fällt nicht in allen Geschäften im Kreis Augsburg

Sandra Netrussow betreibt ein Brautmoden-Geschäft in Zusmarshausen. Sie ist gegen einen Wegfall der Maskenpflicht.

Plus Neue Corona-Regeln: Kunden kommen ab Sonntag ohne Maske in Geschäfte und Lokale. Doch dort werden sie vielen Menschen begegnen, für die gilt: Die Maske bleibt.

Von Moritz Maier

Die meisten Corona-Regeln fallen. Ab Sonntag müssen Menschen in Geschäften, Supermärkten oder Restaurants keine Maske mehr tragen. Bei Inhabern kommt diese Nachricht ganz unterschiedlich an: von Freude über die neuen Freiheiten hin zur selbst auferlegten Maskenpflicht. Müssen sich Kunden nun also auf völlig unterschiedliche Regeln einstellen?

