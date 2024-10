Diese Firmen im Landkreis Augsburg versuchen es mit der Vier-Tage-Woche

Kann eine Vier-Tage-Woche helfen, Mitarbeitende an ein Unternehmen zu binden? Anfang vergangenen Jahres hatte eine britische Studie die Vorteile einer kürzeren Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich untersucht: Die Beschäftigten waren zufriedener und gesünder, und die Unternehmen, für die sie arbeiteten, oft produktiver und effizienter und konnten ihre Mitarbeitenden leichter an sich binden. Die aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat das Ergebnis nun für Deutschland bestätigt. So reagieren Unternehmen im Augsburger Land.

Ruth Seyboth-Kurth

Deutschland

Sarah Winter