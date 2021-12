Diese Regeln gelten an Silvester im Augsburger Land

Die Corona-Regeln in ganz Bayern wurden verschärft. Auch im Augsburger Land ist das Feiern am letzten Tag des Jahres nicht überall erlaubt. Was zu beachten ist.

Die Sorge vor der als hoch ansteckend geltenden Omikron-Variante des Coronavirus ist groß. Deshalb wurden die Corona-Regeln erneut verschärft. Die traten zwar schon am Donnerstag in Kraft, für den letzten Tag des Jahres gibt es aber einige Besonderheiten zu beachten. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Silvester im Augsburger Land.

An diesen Orten herrscht Alkohol- und Versammlungsverbot:

Die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung untersagt Ansammlungen "von mehr als zehn Personen auf öffentlichen, publikumsträchtigen Plätzen". Die Verordnung gilt vom 31. Dezember ab 15 Uhr bis zum 1. Januar um 9 Uhr. Die Kommunen im Augsburger Land konnten festlegen, an welchen Orten das Verbot greifen soll. Das Verbot greift laut Landratsamt an diesen Plätzen und sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen auf engem Raum ansammeln:

Langweid : Schulstraße 9, 11 und 16.

: Schulstraße 9, 11 und 16. Neusäß : Festplatz, Areal Kobel, Areal Bismarckturm

: Festplatz, Areal Kobel, Areal Bismarckturm Stadtbergen : Gelände "Am Nervenheil", "Am Hopfengarten", "Parkschule", "Osterfeldstraße", "Am Sportpark" und "Beim Gartenhallenbad"

: Gelände "Am Nervenheil", "Am Hopfengarten", "Parkschule", "Osterfeldstraße", "Am Sportpark" und "Beim Gartenhallenbad" Adelsried : Rathausplatz mit Bauhof, Friedhof und Schule sowie am Mehrzweckplatz, Jugendcontainer

: Rathausplatz mit Bauhof, Friedhof und sowie am Mehrzweckplatz, Jugendcontainer Wehringen : Rathausplatz, nördliche Hauptstraße

Meitingen: Schlosspark, Grundschul- und Fiakerpark

Wie viele Personen dürfen zur Silvesterfeier?

Wer eine private Silvesterfeier ausrichten möchte, darf mit insgesamt maximal zehn Personen feiern. Voraussetzung: Alle müssen vollständig geimpft sein oder den Genesenenstatus haben. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind von dieser Zählung ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt für die Gastronomie. Wichtig: Ist eine ungeimpfte Person anwesend, gelten für alle die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Das bedeutet: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen.

Ausnahmen bei den Corona-Regeln an Silvester

Wie lange darf gefeiert werden?

Anders als im vergangenen Jahr gibt es keine Ausgangssperre oder Ausgangsbegrenzungen. Grundsätzlich gilt seit dem 28. November zwar eine Sperrstunde in der Gastronomie von 22 Uhr bis 5 Uhr, an Silvester gibt es allerdings eine Ausnahme. An diesem Abend entfällt die Sperrstunde. Lokale dürfen also auch nach 22 Uhr weiter geöffnet haben. Nach Silvester wird diese Ausnahme wieder aufgehoben.

Welche Regeln gibt es in der Gastronomie?

Wie in ganz Bayern dürfen auch im Augsburger Land Restaurants und Cafés drinnen und draußen geöffnet haben. Dabei gilt die 2G-Regel, Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Anders sieht es bei Clubs und Bars aus. Nach der aktuellen bayerischen Infektionsschutzverordnung bleiben Bars und Clubs noch bis mindestens 12. Januar 2022 geschlossen.

Welche Regeln gibt es für das Feuerwerk?

Der Jahreswechsel soll auch dieses Jahr ohne Feuerwerk stattfinden. Wie schon 2020 herrscht in Bayern ein Böllerverbot auf öffentlichen Plätzen. Im eigenen Garten dürfen Silvesterböller theoretisch zwar gezündet werden, doch zu kaufen gab es sie in ganz Deutschland auch heuer nicht.

Polizeichef sagt: Verstöße werden konsequent, aber mit Augenmaß verfolgt

Welche Strafe droht, wenn man sich nicht an die Regeln hält?

Wer gegen die geltenden Corona-Regeln verstößt, muss grundsätzlich mit Bußgeld rechnen. Laut Bußgeldkatalog kostet zum Beispiel ein Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen in der Regel 150 Euro. Wer eine Party veranstaltet, muss mit höheren Summen rechnen. Doch wie werden die Regeln kontrolliert? Der Zusmarshauser Polizeichef Raimund Pauli sagt: "Wir kontrollieren mit Maß und Mitte." Werden Verstöße festgestellt, würden sie grundsätzlich konsequent verfolgt, entscheidend sei dabei aber auch die Art des Verstoßes und das sonstige Verhalten der Leute, so Pauli. An Silvester werden seine Kollegen besonders an den üblichen Schwerpunkten Kontrollen durchführen. Die Polizei ist mit verstärkten Kräften unterwegs. Pauli: "Man darf nicht vergessen, bei all diesen Regeln geht es darum, das Virus einzudämmen. Besonders mit Blick auf die neue Omikron-Variante."