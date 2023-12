Diese Weihnachtsmärkte finden am Wochenende im Augsburger Land statt

Bei einer Tasse Punsch oder Glühwein kommt Weihnachtsstimmung auf. Doch die Märkte im Augsburger Land bieten noch viel mehr. Etwa ausgefallenes Kunsthandwerk oder originelle Geschenkideen. Unsere Übersicht zeigt die größten Weihnachtsmärkte am dritten Adventswochenende im Augsburger Land:

Weihnachtszauber im Kloster Oberschönenfeld Der wohl größte Weihnachtsmarkt am Wochenende im Augsburger Land findet auf dem Klostergelände in Oberschönenfeld statt. Geöfnet ist am Samstag von 12 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 19 Uhr. Angeboten werden dort heimisches Kunsthandwerk, ausgefallene Geschenkideen sowie Köstlichkeiten der schwäbischen Küche.

Nikolausbesuch in Thierhaupten Der Nikolaus schaut am Samstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr an der Reitanlage Meir in Thierhaupten vorbei. Es heißt, er habe Geschenke für Kinder im Gepäck.