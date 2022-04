Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Energiepreise explodieren: Aufwind für Windräder im Kreis Augsburg?

Plus "500 XXL-Windräder" sind Ziel der Staatsregierung. Einige davon könnten im Augsburger Land entstehen. Nur wo? Wegen der Abstandsregeln ist mit Gegenwind zu rechnen.

Von Philipp Kinne

Bayern hinkt in Sachen Windenergie hinterher. Nun bekommt das Thema neuen Aufwind. Die Energiepreise sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine massiv gestiegen. Ein Boykott russischer Gaslieferungen könnte die Preise explodieren lassen. Was also tun? CSU-Chef Markus Söder setzt unter anderem auf Windkraft. Das erklärte Ziel der Staatsregierung: "500 XXL-Windräder", gerne auch mehr. Nur wo?

