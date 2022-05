Erdbeeren sind in so teuer wie nie – woran liegt das?

Plus Die Erdbeer- und Spargelsaison steht kurz bevor. Bisher lief der Verkaufsstart träge an, die Preise sind gestiegen. Womit müssen Kunden im Kreis Augsburg rechnen?

Der Frühling ist da und damit auch die Zeit für leckere Erdbeeren und Spargel. Doch der Verkaufsstart war bisher eher mau. Das könnte mitunter daran liegen, dass die Preise für die Köstlichkeiten enorm gestiegen sind. Erdbeeren sind so teuer wie nie zuvor. Dieser Saison sehen Landwirte zwar noch positiv entgegen, für die kommenden Jahre sind die Sorgen groß.